Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:05

Шара Буллет: «Если ты молча свое дело делаешь, Дана тебе на карту закинет»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» признался, что за прошлый бой получил больше, чем ему изначально планировали заплатить.

— Шара, ты вчера рассказывал, что Дана Уайт такие условия предложил, от которых ты не мог отказаться. Понятно, дело касалось этого боя конкретно, а во сколько раз он больше тебе предложил сумму? Не вдаваясь в подробности.

— Дело даже не в сумме, которую он предложил. Дана Уайт — такой человек: если на его условия соглашаешься, все остальное потом. Ты можешь молча свое дело сделать, а он тебе на карту закинет. Без слов, без контрактов и так далее. Допустим, после последнего боя мне пришло больше, чем должно было. Я не знаю почему.

— На сколько больше?

— На 20 тысяч [долларов] больше, — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Дана Уайт
Шарабутдин Магомедов
UFC
ММА
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Adidas и модель Белла Хадид извинились за рекламу кроссовок
Клопп объявил о завершении тренерской карьеры
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сэндхаген — о бое с Умаром Нурмагомедовым: «Лучшие должны драться с лучшими»

Шара Буллет: «Я лучше дю Плесси. Я могу забрать у него пояс»