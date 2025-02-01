Олейник — о поединке Буллета и Пэйджа: «Верю в Шару, от боя к бою он становится все интереснее»

Бывший боец UFC Алексей Олейник в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Шарабутдином Магомедовым и Майклом Пэйджом на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«В Шару я верю, несмотря на то, что говорят у него соперник — очень крутой ударник. Верю, что он на месте не стоит, растет, от боя к бою все интереснее становится. Он тоже понимает, что нельзя расслабляться и пашет», — сказал Олейник «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Александр Абустин