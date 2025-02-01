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Сегодня, 16:15

Малютин — о поединке Магомедова и Пэйджа: «Для Майкла это просто бой за деньги, а для Шары — необходимый для достижения цели»

Шара Буллет.
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Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии для «СЭ» сделал прогноз на бой Шарабутдина Магомедова и Майкла Пэйджа на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«Это вообще крутейший поединок. Пэйдж — боец, за которым я давно слежу. Он феномен. UFC очень хотело его к себе. И Пэйдж, и Шара нестандартны, бьют под разными углами. Очень хочу посмотреть этот бой. Честно сказать, наверное, ради этого поединка буду смотреть этот турнир. Кто одержит победу, я сказать не берусь. Если брать техническую составляющую, наверное, Пэйдж более неординарный, опасный, как боец, у него длинные конечности, он использует свои антропометрические данные. Шара дерется, так скажем, дома. Его будут поддерживать очень сильно, он там как свой, плюс на подъеме сейчас, ему нужно одерживать победы, он более мотивирован. Для Пэйджа, я думаю, это просто бой за деньги, а для Шары — необходимый для достижения цели», — сказал Малютин «СЭ».

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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