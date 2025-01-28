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Сегодня, 14:21

Шара Буллет рассказал, что он хочет стать атлетом высокого класса

Камила Абдурахманова
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Российский боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов рассказал о том, что в будущем планирует изменить подход к тренировкам и подготовке к поединкам.

«Я стал ответственнее. Понимаю, что уровень оппонентов повышается. На старом багаже и индивидуальных качествах тяжело вывозить. Собираюсь провести пятый поединок, одержать победу. А потом сяду со своей командой и распланирую подготовку на три месяца. Не только ударку тренировать, но и ходить на другие виды спорта. Нужно добавить занятия в тренажерном зале. Есть много видов тренировок, которые нужны бойцам высокого класса. Надо стать атлетом высокого класса. Сейчас я еще дурачусь», — передает слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

1 февраля состоится турнир UFC Fight Nights 250, в рамках которого пройдет поединок между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым и Майклом Пэйджем. У российского спортсмена 15 побед без единого поражения. В профессиональной карьере его соперника 22 победы и три поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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