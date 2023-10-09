Шара Буллет рассказал, как хотел проучить Макгрегора за слова о Дагестане

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) рассказал, как в 2019-м приезжал к отелю в Москве, где тогда находился экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6).

«Я приезжал [к отелю], но мы не дождались его, — сказал Буллет в интервью «СЭ». — Он (Макгрегор. — Прим. «СЭ») такой мерзопакостный, какие-то заявления делает. Хочет хайпить. Когда некоторым людям не хватает хайпа, они дагестанцев вспоминают, именно вокруг Дагестана какой-то хайп крутится в интернете.

Не помню, что именно он сказал, за что можно было ему по шапке дать. Я приехал в отель Ritz, нас не пустили. Его ждали на улице. Я был, друзья были. Не вышел. Если бы я тогда его встретил, я бы ему навалял, потому что я уверен, что я могу ему навалять, тем более на улице».

Макгрегор приезжал в Москву в 2019 году. Он назвал дагестанцев трусами — и они несколько часов ждали его у отеля.