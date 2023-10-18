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Сегодня, 11:40

Шара Буллет рассказал, кто чаще побеждает в уличных драках — ударники или борцы

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) в интервью «СЭ» заявил, для того, чтобы выиграть бой на улице, недостаточно просто заниматься в зале.

«Все зависит от того, где отработаны твои навыки, — сказал Буллет «СЭ». — Если отработаны только в спортзале, то, скорее всего, борец выиграет, потому что он как минимум физически замучает [соперника], потому что у ударника те мышцы, которые в борьбе должны быть задействованы, не будут работать как нужно, и он быстро устанет. Если он не сможет донести удар в первые полторы минуты, то борец его залежит и замучает в партере, и его мышцы, которые должны были быть задействованы, в этот момент будут спящими, и он как вата станет. Он уже потом, когда поднимется, нокаутировать, возможно, не сможет.
А если твой навык на улице отработан, не только в зале, если знаешь, как драться на улице, может все [что угодно случиться]. Борцы, которые привыкли на тренировках что-то делать — у них на улице может не получиться, потому что уличная драка — это совсем другое. Там [нужно драться] быстро, на импульсах, инстинктах, надо уметь быстро принимать решение, и может произойти все, что хочешь, поэтому не хватит одного навыка, который ты в спортзале заработал, этот навык может не перенестись на улицу.
У борцов есть инстинкт, что в любой непонятной ситуации надо прыгать в ноги, и они в целях самосохранения прыгают в ноги. Напихаешь колен, зайдешь за спину, встанешь и будешь прыгать ногами как в «Прайде», потому что на улице можно ногами лежачего бить. Борцу это может быть неприятно, потому что он не привык пропускать удары. А те, кто дерутся на улице, привыкли пропускать удары и вести грязный бой».

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Шара Буллет. «Не нравится, когда мужчина связки напрягает, пляшет, смазливые песни про любовь поет. Мне это чуждо». Шара Буллет — надежда российских ММА

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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