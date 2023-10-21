Шара Буллет рассказал о встрече с Даной Уайтом после победы на UFC 294

29-летний средневес UFC россиянин Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) рассказал, что попросил у главы лиги Даны Уайта бонус за победу и поединок в декабре в Китае.

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Магомедов дебютировал в лиге с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Меня завели в комнату, специальную встречу с Даной Уайтом организовали. Я сразу попросил у него в бонус и попросил бой как можно быстрее, потому что мои фанаты очень долго ждали. Я простаивал в течение года, а раньше я дрался по 11-12 раз в году.

Также я очень много боев в Китае провел, больше 10, и ни разу там не проигрывал по кикбоксингу и MMA. Следующий турнир будет в декабре в Шанхае, и я рад буду выступить для своих фанатов в Китае, и также порадовать фанатов, кто моих боев ждет. Новые искры и нокауты, надеюсь, впереди», — сказал Магомедов журналистам.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.