Шара Буллет рассказал, почему запрещает семье посещать его бои

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» заявил, что присутствие близких родственников на турнире мешает настроиться на бой.

«Мне нужно расслабленным быть. Я понимаю, что это битва, война, надо настроиться на этот момент. Но надо в этот момент расслабленным быть, не переживать, потому что, не дай бог, со мной что-то там станет, вдруг пропущу удар, упаду. Разное может быть. И я не хочу, чтобы такое наблюдали [родственники]. Тем более там находиться. И, зная это все, ты же понимаешь это в голове, и ты это накручиваешь себе, переживаешь, и ты дерешься как-то по-другому, как-то не расслабленно, ты прям заряжаешься на каждый удар. А мне нужно в своем стиле двигаться», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.