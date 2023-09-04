Шара Буллет рассказал подробности о своем контракте с UFC: «Таким контрактом мало кто может похвастаться

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что в его контракте с UFC пять нулей.

«У меня контракт на три боя, но мне не обязательно три боя отработать, чтобы сумма увеличилась. Она может в любой момент увеличиться в зависимости от моих выступлений. Я смотрел гонорары Адесаньи, Перейры, они меня нормально смотивировали, что тоже могу так зарабатывать. В 250 тысяч долларов сколько нулей? А у меня пять нулей [в контракте]. Таким контрактом мало кто может похвастаться. Поэтому мне без разницы, с кем драться», — сказал Буллет в интервью «Вестнику MMA».

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.