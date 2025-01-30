Шара Буллет — о шансах Махачева в среднем весе: «Намечается большая заварушка»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) оценил шансы Ислама Махачева на успешное выступление в среднем весе.

«Мне самому интересно и, я думаю, тем более фанатам. Если он выйдет с Дю Плесси, то будет выглядеть конкурентно. У Ислама хорошие габариты. Он может конкурировать и в среднем весе. Я думаю, сейчас намечается большая заварушка в среднем весе. Мы только разогнали течение, все самое интересное впереди. Если он придет в средний вес — это даст большую шумиху и интерес. А если победит, то сможет оставить пояс, и я потом подерусь за вакантный с кем-нибудь», — сказал Магомедов на пресс-конференции.

Ранее Махачев заявлял, что готов стать чемпионом промоушена в трех весовых категориях.

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси защитил титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 305, победив удушающим новозеландца Исраэля Адесанью.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении.