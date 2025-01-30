Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:55

Шара Буллет — о шансах Махачева в среднем весе: «Намечается большая заварушка»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) оценил шансы Ислама Махачева на успешное выступление в среднем весе.

«Мне самому интересно и, я думаю, тем более фанатам. Если он выйдет с Дю Плесси, то будет выглядеть конкурентно. У Ислама хорошие габариты. Он может конкурировать и в среднем весе. Я думаю, сейчас намечается большая заварушка в среднем весе. Мы только разогнали течение, все самое интересное впереди. Если он придет в средний вес — это даст большую шумиху и интерес. А если победит, то сможет оставить пояс, и я потом подерусь за вакантный с кем-нибудь», — сказал Магомедов на пресс-конференции.

Ранее Махачев заявлял, что готов стать чемпионом промоушена в трех весовых категориях.

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси защитил титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 305, победив удушающим новозеландца Исраэля Адесанью.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении.

Ислам Махачев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Партнер Магнуса Карлсена Бюттнер обвинил руководителей ФИДЕ в двуличности
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Политолог рассказал об эффекте размещения «Орешника» в Белоруссии
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
Жителя Приангарья приговорили к 18 годам лишения свободы за поджег военкомата
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя