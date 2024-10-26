Шара Буллет и Армен Петросян подерутся в UFC 308

Началась прямая трансляция боя российского средневеса Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) и представляющего Армению выходца из России Армена Петросяна. Поединок пройдет на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках главного карда турнира UFC 308.

30-летний Шара Буллет идет на серии без поражений в профессиональных ММА, его рекорд — 14-0. На счету 33-летнего Петросяна — 8 побед и 2 поражения.

Трансляцию боя Магомедов — Петросян можно смотреть на каналах «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass (при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 308. Ключевые события и результаты поединков отслеживайте в нашем матч-центре.