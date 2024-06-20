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Сегодня, 12:00

Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов): кто новый соперник на UFC 22 июня

Новым соперником Шарабутдина Магомедова на на UFC 22 июня будет бразилец Троколи
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Первый в истории турнир UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдет в субботу, 22 июня на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Вечер ММА возглавит поединок бойца смешанных единоборств с российскими корнями Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером.

В рамках турнира средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) встретится с дебютантом UFC бразильцем Антонио Троколи.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

30-летний Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Троколи ранее выступал на Претендентской серии Даны Уайта, где его бой против Кеннета Берга (9-1) был признан несостоявшимся. На его счету три победы нокаутом, пять — сабмишном и четыре — решением судей.

Изначально Магомедов должен был провести поединок с бразильцем Джоилтоном Латтербахом (38-9), однако тот был снят с боя после проваленного допинг-теста.

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