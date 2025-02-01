Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж встретятся в соглавном бою на турнире UFC Fight Night 250

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Майкл Пэйдж встретятся в соглавном бою на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 21.30 по московскому времени.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

30-летний Шара Буллет в профессиональных ММА провел 15 поединков и одержал 15 побед. В предыдущем бою на турнире UFC 308 российский боец нокаутировал (двойным бэкфистом) представляющего Армению соотечественника Армена Петросяна.

37-летний Пэйдж в профессиональных ММА провел 25 боев, одержал 22 победы и потерпел три поражения. В предыдущем поединке на UFC 303 англичанин проиграл ирландцу Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.