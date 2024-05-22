Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов): соперник и дата боя на турнире UFC в Саудовской Аравии

Первый в истории турнир UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдет в субботу, 22 июня на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Вечер ММА возглавит поединок бойца смешанных единоборств с российскими корнями Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером.

В рамках турнира средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) встретится с немцем Джоилтоном Латтербахом (38-9)

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

30-летний Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

31-летний Латтербах идет на серии из четырех побед, однако его бой против Магомедова будет дебютным в UFC. За 12 лет выступлений в ММА он провел 48 боев. Роберт одержал 38 побед, потерпел девять поражений, один бой признан несостоявшимся.

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