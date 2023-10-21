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Сегодня, 19:31

Шара Буллет: «Славянские народы, ради Бога, не ссорьтесь!»

Давид Хачатрян
Шара Буллет.
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29-летний средневес россиянин Шарабутдин (Шара Буллет) Магомедов (12-0) прокомментировал свою речь, которую он произнес сразу после победы над Бруну Сильвой (23-10) на UFC 294.

«Я просто хотел передать салам, что означает мир всему славянскому народу, и сказать, чтобы, ради Бога, они не ссорились из-за Запада, из-за всяких безбожников. Хочу, чтобы был мир во всем мире», — сказал Магомедов журналистам.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Магомедов дебютировал в UFC с победы над Сильвой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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