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Шара Буллет: «Стриклэнд может попасть в мои тиски. Я способен его победить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет оценил свои шансы в гипотетическом бою против действующего чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стриклэнда.

«Там [в среднем дивизионе UFC] за год два чемпиона поменялось, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — Быстро развиваются события. На данный момент средний дивизион полон опасных зверей, каждый из которых что-то из себя представляет, какую-то опасность. Если эту опасность ликвидировать, применить их силу против же них, то можно любого победить. Сейчас чемпион — Стриклэнд. Мне кажется, что я его способен победить. Честно, ничего в нем такого не вижу. Прет-прет, идет, удары его некоторые не останавливают, идет вперед, но у меня есть кое-что для него. Есть то, что не привык видеть».

«Адесанья вот кикбоксер. Но я же ведь не кикбоксер, — продолжил он. — Я дрался много раз по кикбоксингу, но у меня база более глубокая. Одно из искусств — клинч. Тайский клинч, колени и локти. Их не применял Адесанья в бою со Стриклэндом. А там нужно было применять именно клинч, потому что он пер на него, и он просто убегал от него. А я его могу его остановить, встретить его коленями, локтями. И он может в тиски мои попасть».

Шара Буллет дебютирует в UFC поединком против бразильца Бруно Силвы. Бойцы сразятся на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Шон Стрикленд
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