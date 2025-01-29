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Сегодня, 17:58

Шара Буллет: «Роналду сказал, что у меня есть все перспективы, чтобы стать чемпионом UFC»

Сергей Ярошенко
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Российский боец UFC Шарабудтдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал, что его пригласили на тренировку «Аль-Насра», где ему удалось пообщаться с Криштиану Роналду.

«Утром меня позвали на тренировку команды «Аль-Наср». Президент команды вручил мне футболку с моей фамилией. Там я увиделся с Криштиану Роналду и побеседовал со всеми футболистами. Долго общался с Криштиану, он мне подарил свою футболку с росписью. Он придет на бой 1-го февраля и будет за меня болеть. Он сказал, что у меня есть все перспективы, чтобы стать чемпионом, он очень хорошо знает UFC», — сказал Магомедов на пресс-конференции.

Магомедов (15-0) и Пейдж (22-3) сразятся в турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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