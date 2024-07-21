Шара Буллет встретится с Олексийчуком на UFC on ABC 7 в Абу-Даби

Сегодня, 06:43
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проведет поединок с поляком Михалом Олексийчуком, сообщает ESPN.
Бой пройдет 3 августа в рамках UFC on ABC 7 в Абу-Даби. Поединок был добавлен после того, как бой между Ником Диасом и Висенте Люке был отменен.
Главным поединком турнира станет встреча между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхэгеном.
22 июня Шара Буллет в турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 13 побед в 13 поединках в ММА.