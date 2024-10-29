Шара Буллет: «Можем провести реванш с Петросяном в Макао»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет сообщил, что готов провести второй бой с Арменом Петросяном через три недели.

«Я в этом бою почувствовал, что могу пять раундов драться, — сказал Магомедов «СЭ». — В таком темпе, в каком я дрался с Арменом, могу пять раундов провести. Я хочу по лесенке аккуратно идти, чтобы мне не говорили: ты незаслуженно дерешься в главном карде, тебя арабы купили, шейхи башляют. Со всеми хочется подраться, я не спешу бежать за поясом, хочу растянуть удовольствие. Если Петросян реванш хочет, в Макао можно подраться».

26 октября в турнире UFC 308 в Абу-Даби Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом во втором раунде. Позже Петросян заявил, что поединок остановили рано и он был готов продолжить. Турнир UFC Fight Night в Макао состоится 23 ноября.