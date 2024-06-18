Шара Буллет заявил, что Луттербах очень опасный соперник

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) заявил «СЭ», что Жоилтон Луттербах (38-10) — очень опасный соперник.

«Кто сложнее: Игорь Потеря или Луттербах? Я думаю, Луттербах. Он очень опытный, чемпион Brave. В Glory дрался, побеждал. В кикбоксинге хорошие регалии имеет, в тайском боксе, неплохо борется, в бою мало ошибок совершает. Думаю, с ним сложнее будет.

У него, я посмотрел, рост меньше [моего] на 5 см, а размах рук, в принципе, одинаковый. Он любит на дистанции поработать. Будет перестрелка, но мне кажется, что он будет нюхать мои яйца (улыбается)», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется с Луттербахом 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.