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Сегодня, 14:00

Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи: во сколько и как смотреть бой Шары Буллета в UFC

Шара Буллет подерется с Троколи на турнире UFC 22 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото Global Look Press
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Российский боец-средневес Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов подерется с бразильцем Антонио Троколи в основном карде турнира UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арена». Он начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть бой Шара Буллет — Антонио Троколи можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире поединок UFC on ABC 6 также покажут по подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Самые интересные моменты боя Магомедов — Троколи будут доступны в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

У 30-летнего Шары Буллета в ММА на профессиональном уровне — 12 побед в 12 поединках. На счету 33-летнего Троколи в смешанных единоборствах — 12 побед и три поражения.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: расписание и результаты боев турнира в Саудовской Аравии

Антонио Троколи
Шарабутдин Магомедов
UFC
ММА
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UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира