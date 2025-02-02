Шара Буллет: «Пират уходит в гавань, но я вернусь!»

Российский боец ММА Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов прокомментировал поражение от британца Майкла Пэйджа на турнире UFC Fight Night 250.

«Пират уходит в гавань, но я вернусь! Я знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии здоровья и с такой подготовкой. Я чувствовал, что при всем при этом я могу выиграть, но не прокатило, вот и все. Спасибо всем, кто со мной в любом положении», — написал Магомедов в соцсети.

30-летний россиянин проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало для Магомедова первым в профессиональной карьере.