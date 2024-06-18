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Сегодня, 09:05

Шара Буллет: «22 июня буду драться против бойца из Германии. По-любому спрос будет с него»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) поделился со «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка с Жоилтоном Луттербахом (38-10).

«22 июня человек [Луттербах] выступает за Германию. Это важная дата, память защитника Отечества. По-любому спрос с него будет, потому что он выступает за Германию. Ничего против немцев не имею, но так сложилась судьба, что 22 июня я дерусь с немцами», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется с Жоилтоном Луттербахом (38-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Жоилтон Луттербах
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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