Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).

Российский боец-средневес Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов проведет поединок с бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Он начнется 22.30 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории спортивного комплекса «Кингдом Арена».

Смотреть трансляцию боя Шара Буллет — Антонио Троколи в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru бесплатно. Поединок также покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец» по подписке. «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий боя Шара Буллет — Антонио Троколи и других противостояний вечера ММА в Саудовской Аравии.

30-летний Магомедов является непобежденным бойцом ММА — у него 12 побед в 12 поединках. На счету 33-летнего Троколи в смешанных единоборствах — 12 побед, три поражения и один бой был признан несостоявшимся.

Основная информация о турнире UFC on ABC 6, бойцах и поединках в Эр-Рияде доступна по ссылке в материале «СЭ».