Российский боец ММА среднего веса Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов проведет поединок с бразильцем Антонио Троколи в основном карде турнира UFC on ABC 6 22 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории спортивного комплекса «Kingdom Arena».

Бой Магомедов — Троколи начнется в 22.30 по московскому времени. Следить за самыми интересными моментами поединка можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» 22 июня.

В прямом эфире противостояние Шара Буллет — Троколи покажут по подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

30-летний Магомедов по прозвищу является непобежденным бойцом ММА, на его счету 13 побед в 13 поединках. Рекорд в UFC: 1-0. У 33-летнего Троколи — 12 побед, три поражения и один бой был признан несостоявшимся в профессиональной карьере.

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