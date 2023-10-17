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Сегодня, 20:00

Шара Буллет — Бруно Сильва: профайл бойцов и история выступления в UFC

Российский боец ММА Шара Буллет дебютирует в UFC 21 октября на турнире в Абу-Даби
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Шарабутдин Магомедов.
Шарабутдин Магомедов.
Фото Соцсети
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21 октября, в субботу, российский боец ММА Шарабутдин Магомедов проведет свой первый поединок в UFC на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) против бразильца Бруно Сильвы. Их бой начнется примерно в 17.00 по московскому времени.

На счету 29-летнего Магомедова по прозвищу «Шара Буллет» — 15 побед и 0 поражений в ММА. В своем последнем поединке 11 декабря 2022 года он победил нокаутом представителя Индии Кушала Виасу на турнире TFC 10.

У 34-летнего Сильвы в ММА — 23 победы и 9 поражений. 24 июня 2023 года на турнире UFC on ABC 5 бразилец проиграл сабмишном американцу Брендану Аллену.

Телеканал «Матч Боец» покажет в прямом эфире поединок Шара Буллет — Бруно Сильва. «СЭ» в своем текстовом онлайне турнира UFC 294 напишет о самых интересных событиях противостояния.

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября

Бруно Сильва
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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