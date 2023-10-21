Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:00

Шара Буллет — Бруно Силва: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294

Трансляция боя Шара Буллет — Бруно Силва на UFC 294 пройдет на канале «Матч Боец»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российский средневес ММА Шарабутдин Магомедов проведет свой дебютный поединок в UFC против бразильца Бруно Силвы на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября, в субботу. Их бой на арене «Этихад» начнется примерно в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния UFC 294 Шара Буллет — Бруно Силва.

Смотреть видеотрансляцию боя Магомедова с Силвой можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Начало — около 16.55 мск. Трансляция поединка также будет доступна по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

У 29-летнего Магомедова в ММА — 15 побед и 0 поражений. На счету 34-летнего Силвы — 23 победы и 9 поражений.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бои Чимаева и Шары Буллета: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
Бруно Сильва
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биография Магомеда Анкалаева: жизнь и карьера россиянина в UFC
Ученица Тутберидзе проиграла в Омске бежавшей из дома фигуристке. Горбачева напомнила о себе
В СФ напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Стала известна дата похорон олимпийской чемпионки Резцовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
UFC 294 Махачев — Волкановски, бои Чимаева и Шары Буллета: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
UFC 294: началась прямая трансляция турнира Махачев — Волкановски
Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294
Волкановски высмеивал Махачева и обвинял в мошенничестве. Никаких доказательств читинга в команде австралийца так и не привели
Если Волкановски победит Махачева, он станет первым 35-летним, кто побил молодого в титульниках легких весов
Хамзат Чимаев: где родился боец и за какую страну выступает на UFC 294
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Махачева заявил, что спортсмен находится в невероятной физической и ментальной форме

Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294