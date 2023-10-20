Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) бой россиянина Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) и бразильца Бруно Сильвы откроет турнир UFC 294. Ранний предварительный кард начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Шара Буллет — Бруно Сильва в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass.

29-летний Магомедов провел 15 боев в ММА, все завершились победой. Предыдущий поединок состоялся 11 декабря 2022 года, тогда на турнире TFC 10 российский боец победил нокаутом Кушала Виасу (Индия).

В активе 34-летнего Сильвы в ММА — 23 победы и 9 поражений. Последний раз он выходил в октагон 24 июня 2023 года. Это было на турнире UFC on ABC 5, где бразилец проиграл сабмишном Брендану Аллену из США.

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