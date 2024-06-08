Шарабутдин Магомедов: когда состоится бой и кто соперник на турнире UFC

Российский боец ММА среднего веса Шарабутдин Магомедов проведет следующий поединок с немцем бразильского происхождения Жоилтоном Луттербахом на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Их бой основного карда начнется примерно в 22.30 по московскому времени.

Турнир UFC on ABC 6 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории спортивного комплекса «Kingdom Arena».

Смотреть видеотрансляцию поединка Шара Буллет — Жоилтон Луттербах можно будет по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

30-летний Магомедов является непобежденным бойцом ММА, на его счету 13 побед в 13 поединках. Рекорд в UFC: 1-0. У 31-летнего Луттербаха в смешанных единоборствах — 38 побед, 9 поражений и один бой был признан несостоявшимся. Для Жоилтона поединок с Шарой Буллетом станет дебютным в UFC.

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