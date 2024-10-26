Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:45

Шара Буллет после победы над Петросяном: «Я лучший ударник среднего дивизиона, я размажу Адесанью»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский средневес Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) прокомментировал победу над представителем Армении Арменом Петросяном на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Спасибо всем, я счастлив. Слушайте, парни, я лучший ударник этого дивизиона, я размажу Израэля Адесанью. Встаньте со своих мест, этот остров взят пиратом, не паникуем. Дана Уайт, я пришел за моим золотом. Когда я записался на тайский бокс, мой старший брат Махач, это был его любимый прием, я перенял его у него, я всегда его тренировал, но не получалось реализовать в бою, теперь получилось. Теперь это мой удар, я его запатентовал!» — сказал Буллет после боя.

30-летний Магомедов нокаутировал соперника двойным бэкфистом в конце второго раунда. Он идет на серии без поражений в профессиональных ММА — 15-0. На счету 33-летнего Петросяна теперь 8 побед и 3 поражения.

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия — Холлоуэй, Уиттакер — Чимаев, бои Анкалаева и Шары Буллета. Онлайн-трансляция UFC 308
Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Сегодня
Вчера
Неделя