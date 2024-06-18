Россиянин Шарабутдин Магомедов подерется с немцем бразильского происхождения Жоилтоном Луттербахом на турнире UFC on ABC 6 в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Бой Магомедов — Луттербах ожидается около 22.30 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. В прямом эфире видеотрансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также смотреть UFC on ABC 6 можно на официальной платформе UFC Fight Pass.

30-летний россиянин — непобежденный боец ММА. На счету Магомедова — 13 побед в 13 поединках. 31-летний немец в смешанных единоборствах провел 48 боев, из них 38 побед, девять поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Луттербах — дебютант UFC.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров