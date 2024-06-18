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Сегодня, 09:50

Шара Буллет — о Луттербахе: «Его тело как стейк станет от моих ударов»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) сказал «СЭ», что Жоилтон Луттербах (38-10) сделает только себе хуже, если полезет в борьбу.

«Планы моих соперников в принципе были известны. Их задача — перевести меня, задушить. Это уже не один раз я проходил. И, скорее всего, он столкнется с головными болями, если не сейчас, то в старости. От моих локтей. Себе же он хуже сделает, если переведет, потому что я видел его борьбу, он, как Саб-Зиро, замораживает, он ничего не делает, просто удерживает. Вряд ли он сможет меня удивить своей борьбой, потому что я с такими грэпплерами в Махачкале боролся, с которыми он рядом не стоит.

У него есть пара приемов, которые он умеет делать. Эти приемы меня не удивят.
Скорее всего, он столкнется с чем-то опасным, когда будет проходить мне в ноги. Скорее всего, он наткнется [на удар]. Его тело станет как стейк, как отбивная», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется с Луттербахом 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Жоилтон Луттербах
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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