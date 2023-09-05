Шара Буллет: «Побью Сильву ради простых добрых русских мужиков»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что намерен дебютировать в UFC с победы над бразильцем Бруно Сильвой (23-9), который в свое время одолел экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко (63-15) и Артема Фролова (17-6).

«Я не знаю, как на это смотрят Шлеменко и Фролов, но я собираюсь побить его [Сильву] не ради мести, а ради тех фанатов, которые приходили на арену болеть за своих. Простые добрые русские мужики приходили, переживали за своих парней, а он выходил и разочаровывал их.

Я собираюсь ради них отомстить и подарить им нужные эмоции, потому что у меня большая поддержка именно простых русских добрых мужиков, которые за меня болеют и очень много пишут в комментариях. Они говорили, что ради меня готовы утром просыпаться, если я подпишусь в UFC. Теперь я в UFC и дерусь как раз с тем, кто их разочаровывал. И, как мне сказали, его прозвище «Блиндадо», это переводится как «непробиваемый». Но я «Пуля», а пуля бывает бронебойная, которая пробивает непробиваемое», — сказал Буллет в интервью «Вестнику MMA».

Буллет подерется с бразильцем Сильвой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.