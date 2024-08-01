Шара Буллет: «Я лучше дю Плесси. Я могу забрать у него пояс»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» отметил, что считает себя лучшим бойцом, чем чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2).

«Дю Плесси сейчас чемпион. Понимаю, пока он чемпион, я могу пояс забрать. Как минимум у него. Потому что я чувствую, что я лучше него как боец. Он может со мной не справиться. Я смотрел его бои. Ничего такого прям не увидел у него — чем он меня может удивить. В борьбе... Я с борцами лучше борюсь в Махачкале. В залах с борцами лучше сталкиваюсь, чем он. С джитсерами, вольниками. В ударке чем он меня удивит? Тайский бокс у него не лучше, чем у меня. Если выйдем по тайскому боксу, он не потянет», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.