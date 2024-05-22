Шавкат Рахмонов дал прогноз на бой Эдвардса и Мухаммада

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) предполагает, что действующий чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3) защитит титул в бою со вторым номером рейтинга в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (23-3). Об этом он сказал «Вестнику MMA».

— Эдвардс или Белал?

— Не знаю. Наверное, Эдвардс.

— А когда дали все-таки бой Белалу, ты что почувствовал?

— Я рад за Белала, он давно заслуживает. Пускай подерется. У него, по-моему, одна из самых длинных победных серий. Он идет к титулу. Пускай подерется, почему бы и нет? Он может где-то и неинтересный, но все равно спорт должен быть справедливым. Кто заслуживает, тот и должен драться за чемпионский пояс.

— А тебя UFC не просили страховать бой?

— Даже если попросят, я не буду страховать. Меня интересует чисто титульный бой или конкретный соперник.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.