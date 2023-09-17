Шавкат Рахмонов допустил, что может подраться на UFC 294 в Абу-Даби

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) заявил, что может провести следующий поединок в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Нью-Йорке.

«Я могу выступить на UFC 294 или UFC 295», — написал Рахмонов в соцсети X.

UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, а UFC 295 — 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Рахмонов провел в промоушене пять боев. В прошлом поединке он победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.