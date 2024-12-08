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Сегодня, 07:05

Шавкат Рахмонов — Иэн Мачадо Гэрри: смотреть бой UFC 310 в прямом эфире

Рахмонов и Гэрри подерутся на UFC 310 в ночь на 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press
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Шавкат Рахмонов из Казахстана и Иэн Мачадо Гэрри из Ирландии сойдутся в соглавном поединке турнира UFC 310 в ночь на 8 декабря. Шоу проходит на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (Невада, США). Бой Рахмонова и Гэрри ориентировочно начнется в 7.30 по московскому времени.

Изначально Шавкат Рахмонов должен был выступать в главном событии ивента и провести титульный бой с действующим чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом. Однако в конце октября у Белала обнаружили костную инфекцию и этот бой отменили.

В прямом эфире бой Рахмонов — Гэрри можно смотреть на каналах «Матч ТВ» (и его сайте matchtv.ru), «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (по платной подписке).

Александр Волков, Мовсар Евлоев и&nbsp;Шавкат Рахмонов. Волков — Ган, Евлоев — Стерлинг. Онлайн-трансляция UFC 310

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств. Результат боя Рахмонов — Гэрри и других поединков UFC 310 можно также отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
UFC
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