Шавкат Рахмонов: когда следующий бой и кто соперник на UFC 296

Рахмонов проведет следующий поединок в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок с американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296. Их бой начнется примерно в 07.00 по московскому времени.

40-летний Томпсон занимает шестое место в рейтинге бойцов полусреднего веса в UFC. На его счету в ММА — 17 побед, шесть поражений и одна ничья. Свой последний поединок Томпсон провел в декабре 2022 года. Тогда американец победил техническим нокаутом соотечественника Кевина Холланда на турнире UFC on ESPN 42.

Ранее Томпсон тренировался с Жоржем Сен-Пьером, экс-чемпионом UFC в полусредней весовой категории.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию боя Рахмонов — Томпсон можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Поединки турнира UFC 296 также покажут по подписке на сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе.

Ознакомиться с биографией Рахмонова и его достижениями можно по ссылке на материал «СЭ».