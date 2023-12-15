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Сегодня, 16:45

Шавкат Рахмонов: когда следующий бой и кто соперник на UFC 296

Рахмонов проведет следующий поединок в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Стивен Томпсон.
Стивен Томпсон.
Фото Global Look Press
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В Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок с американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296. Их бой начнется примерно в 07.00 по московскому времени.

40-летний Томпсон занимает шестое место в рейтинге бойцов полусреднего веса в UFC. На его счету в ММА — 17 побед, шесть поражений и одна ничья. Свой последний поединок Томпсон провел в декабре 2022 года. Тогда американец победил техническим нокаутом соотечественника Кевина Холланда на турнире UFC on ESPN 42.

Ранее Томпсон тренировался с Жоржем Сен-Пьером, экс-чемпионом UFC в полусредней весовой категории.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию боя Рахмонов — Томпсон можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Поединки турнира UFC 296 также покажут по подписке на сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе.

Ознакомиться с биографией Рахмонова и его достижениями можно по ссылке на материал «СЭ».

Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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