Рахмонов обратился к Белалу Мухаммаду: «Будь готов, бежать некуда»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) уверен, что он следующим должен драться за титул.

«Белал, будь готов. Ты знаешь, что бежать некуда, что наш бой должен состояться следующим, и когда клетка закроется, мы посмотрим, кто из нас лучше», — сказал Рахмонов Submission Radio.

Позже он добавил в соцсети X: «После всех разговоров о том, что он активный чемпион, правда в том, что Белал даже не готов защищать свой титул в этом году».

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.