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Сегодня, 08:56

Шавкат Рахмонов отреагировал на желание Махачева подняться в полусредний вес

Давид Хачатрян
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Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) дал понять, что пока не задумывается о возможном противостоянии с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

— Ислам Махачев выразил интерес в переходе в полусреднюю весовую категорию. Думаешь это возможно?

— Я не могу сказать, но знаю, что вес Ислама такой же как у меня, но он выступает в категории до 70 килограммов. Он может выиграть много боев в своем весе и прийти в 77 килограммов. Это зависит от UFC. Я ничего не решаю все равно. Я жду чемпионского боя своего.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Шавкат Рахмонов
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