Рахмонов: «Все 18 моих соперников пытались меня финишировать, но я всех их прикончил»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) ответил чемпиону в полусреднем весе Белалу Мухаммаду (24-3), который заявил, что «финиширует Рахмонова».

«До тебя это пытались сделать 18 бойцов, и я всех их прикончил. Между тем, за 18 боев в UFC ты прикончил только троих противников. Пояс UFC не дает тебе сверхспособностей, брат, просто, похоже, ты бредишь», — написал Рахмонов в соцсети X.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.