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11 марта, 10:10

Шавкат Рахмонов ответил на вызов Джека Делла Маддалены

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) отправил грозное сообщение 11-му номеру рейтинга в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене (17-2), который бросил вызов бойцу из Казахстана.

«Я уважаю твою смелость и уверенность, Джек, но тебя ждет та же участь, что и моих предыдущих противников», — написал Рахмонов в соцсети X.

Маддалена нанес Гилберту Бернсу (22-7) второе поражение подряд, одолев его техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Джек Делла Маддалена
Шавкат Рахмонов
UFC
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