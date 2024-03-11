Шавкат Рахмонов ответил на вызов Джека Делла Маддалены

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) отправил грозное сообщение 11-му номеру рейтинга в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене (17-2), который бросил вызов бойцу из Казахстана.

«Я уважаю твою смелость и уверенность, Джек, но тебя ждет та же участь, что и моих предыдущих противников», — написал Рахмонов в соцсети X.

Маддалена нанес Гилберту Бернсу (22-7) второе поражение подряд, одолев его техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.