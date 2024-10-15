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Сегодня, 15:41

Рахмонов: «Анкалаеву не дают бой за пояс, потому что UFC невыгодно иметь 5-6 чемпионов из России»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Претендент на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) объяснил, почему россиянину Магомеду Анкалаеву (19-1-1) не дают бой за титул UFC в полутяжелом весе против Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — хороший ударник, но я хотел бы увидеть его бой с хорошими борцами, — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Допустим, в 93 [кг] я не знаю, кто хороший борец. Анкалаев? Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно иметь пять-шесть чемпионов из России или другой страны. Это мировая организация, там своя политика, и из-за этого не дают. Допустим, у них Ислам [Махачев] — чемпион, Умар Нумаргомедов приблизился к бою за титул. Или тот же Мокаев. UFC — это бизнес, кто больше раскручен... Смотрят, какая страна наблюдает, какая страна покупает Fight Pass».

В главном событии турнира UFC 310, который пройдет в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе, Рахмонов подерется против чемпиона полусреднего дивизиона Белала Мухаммада.

В турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби, Анкалаев проведет бой против Александра Ракича.

Магомед Анкалаев
Шавкат Рахмонов
ММА

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