Шавкат Рахмонов против Иэна Гэрри: время начала и где смотреть бой UFC 310

Шавкат Рахмонов из Казахстана и Иэн Мачадо Гэрри из Ирландии проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря. Основной кард шоу начнется в 6.00 по московскому времени. Выход Рахмонова и Гэрри в соглавном событии вечера ожидается после 7.00 мск.

Рахмонову — 30 лет, он провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.

Гэрри — 27 лет, в его профессиональном рекорде 15 побед в 15 поединках. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.

В прямом эфире бои главного карда UFC 310 будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайт matchtv.ru, онлайн-платформа UFC Fight Pass, стриминговые сервисы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).