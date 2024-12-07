Шавкат Рахмонов против Иэна Мачадо Гэрри: время начала трансляции боя UFC 310

Шавкат Рахмонов из Казахстана и Иэн Мачадо Гэрри из Ирландии проведут бой в полусреднем весе в главном карде турнира UFC 310 в воскресенье, 8 декабря. Схватка станет соглавным событием шоу в Лас-Вегасе и начнется около 7.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок Рахмонова и Гэрри будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформа UFC Fight Pass, стриминговые сервисы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Рахмонову — 30 лет, он провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.

Гэрри — 27 лет, в его профессиональном рекорде 15 побед в 15 поединках. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 310, а его результаты можно также отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.