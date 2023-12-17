Бой Рахмонов — Томпсон на UFC 296 начнется после 06:00 в ночь на 17 декабря

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов проведет поединок с американцем Стивеном Томпсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря. Бой пройдет в рамках основного карда на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Бои основного карда ожидается в 06.00 мск

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

Рахмонов — казахстанский боец, который начал профессиональную карьеру в 2014 году. С тех пор он одержал 17 побед и ни разу не проиграл. В настоящее время спортсмен занимает 5 строчку официального рейтинга в полусреднем весе.

Томпсон — американский боец, выступающий в полусреднем весе. Дебютировал в качестве профессионала в 2010 году, на данный момент его рекорд в ММА составляет 17-6-1. Сейчас занимает 6 строчку рейтинга UFC в своей весовой категории.

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