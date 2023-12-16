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Сегодня, 16:00

Рахмонов — Томпсон: во сколько и где смотреть бой UFC 296

Бой Рахмонов — Томпсон на UFC 296 пройдет в ночь на 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) проведет поединок с американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1) на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря. Бой пройдет в рамках основного карда на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранние прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 06.00 мск.

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass.

Рахмонов — казахстанский боец смешанных единоборств (полусредний вес). Профессиональную карьеру бойца он начал в 2014 году, одержал 17 побед и ни разу не проиграл. Он находится на 5 строчке официального рейтинга в полусреднем весе.

Томпсон — американский боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. Дебютировал в качестве профессионала в 2010 году, на данный момент его рекорд в ММА составляет 17-6-1. Сейчас занимает 6 строчку рейтинга UFC в своей весовой категории.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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