Шавкат Рахмонов вошел в топ-3 рейтинга полусреднего веса UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) поднялся на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе после победы над шестым номером рейтинга Стивеном Томпсоном (17-7).

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон (17-4), напротив, после поражения от чемпиона Леона Эдвардса (22-3) опустился на две строчки вниз — на пятую. Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.