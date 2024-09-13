Шевченко оказалась тяжелее Грассо перед боем на UFC 306

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком на турнире UFC 306.

Спортсменки уложились в лимит женского наилегчайшего веса. Шевченко показала на весах 56,7 кг, Грассо — 56,25 кг.

Бой Шевченко и Грассо станет со-главным событием вечера в Лас-Вегасе. Ранее спортсменки дважды встречались между собой: в первом поединке мексиканка победила свою соперницу, а во второй встрече была зафиксирована ничья.

UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября.