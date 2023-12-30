Шишков считает, что Калажоков способен объединить три перстня

Кулачный боец легкого веса, выступающий в лиге Top Dog, Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал шансы чемпиона Top Dog в легком весе Кантемира Калажокова завоевать чемпионские пояса в других весовых категориях.

«Я вообще ничему не удивлюсь. Любой может выиграть сейчас и все перевернуть. Калажоков может и в 64 кг спуститься, и там забрать пояс, а может и проиграть свой титул «Мастаку». Все будет зависеть от того, кто как подготовится и на чьей стороне будет вселенная. Кому фартанет в этот день, тот и выиграет. Калажоков, конечно, может стать чемпионом в 77 кг», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

Кантемир Калажоков выиграл все восемь поединков на голых кулаках. В декабре 2022 года он победил Ису «Тандовского» Исаева и завоевал титул чемпиона Top Dog в легком весе. В последнем поединке в октябре 2023 Калажоков победил казахстанца Азамата Еспая. Также после победы над Наби «Ганнибалом» Гаджиевым он стал претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе.